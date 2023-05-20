В ефірі національного телемарафону керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ця ніч для Півдня була тривожною. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Вночі росіяни випустили на Київ дрони: які наслідки ворожої атаки

У Бериславі внаслідок ворожої атаки є 2 загиблих

Гуменюк повідомила, що впродовж дня ворог намагався атакувати керованими авіабомбами Кізомис, а вночі над ранок перейшов на Берислав. Це 2 основні напрямки, які потерпають від КАБ, тому що ворог не дістає туди артилерією та наземними способами ураження.

Над ранок росіяни ранок вдарили по Бериславу, просто по житлових будинках, є інформація про 2 загиблих цивільних людей. Така тактика ворога продовжується,

– сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що окупанти випускають з літаків бомби по кварталах та соціальній інфраструктурі.

Зверніть увагу. Наразі Україна не може збивати КАБ – бомби є складними та проблемними цілями, тож значно простіше знищувати літаки, які їх випускають. У Повітряних силах наголошують, що саме це наразі є великою проблемою, адже російські літаки ховаються в тилу й користаються безкарністю. Тому нам необхідна авіація, яка може протистояти російським літакам на великій відстані.

В цілому обстрілів дещо поменшало через роботу ЗСУ: як минула доба на Півдні

Під час національного марафону Гуменюк повідомила, що в цілому кількість обстрілів була "досить стриманою".

Це певні наслідки нашої бойової роботи. Тому що перед цим ми знищили досить потужний запас їхніх артилерійських установок. Вони потребують часу, щоб маневрувати підрозділами, але ми продовжуємо роботу,

– розповіла Гуменюк.

Вона повідомила, що за добу наші захисники знищили ворожий ЗРК "Стріла-10" та ПТРК на лівому березі.