Пострадавших или погибших в результате возгорания на площади 10 квадратных метров нет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Запорожья.

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Какие последствия повлекла атака беспилотниками

Секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко сообщила, что в результате атаки беспилотниками 12 января есть повреждения более 10 многоквартирных домов в пяти районах Запорожья. Там выбиты и повреждены окна. По состоянию на 09:05 утра, в семи многоэтажках уже закрыли окна OSB-плитами.

В городе Гуляйполе из-за российского обстрела загорелась машина и две хозяйственные постройки на площади 100 квадратных метров. В поселке Степногорск вспыхнул пожар в хозяйственной постройке на площади 40 квадратных метров. Сейчас чрезвычайникам удалось погасить оба возгорания.

Кроме этого, саперы ГСЧС обнаружили и уничтожили в одном из населенных пунктов области артснаряд 152 миллиметрового калибра. Всего за сутки ГУ ГСЧС пришлось привлечь 68 спасателей и 17 единиц техники.

Отметим, что 12 января в Запорожской области объявили угрозу применения дронов. Впоследствии там прогремели взрывы. Кроме разрушения домов, также пострадали два человека. Их доставили в больницу.