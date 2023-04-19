Информацию о неизвестном беспилотнике распространяют российские пропагандисты. Дрон нашли в 200 километрах от Москвы, сообщает 24 Канал.

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оккупанты приземлили неизвестный дрон

Инцидент произошел 19 марта в Щекинском районе Тульской области. Неизвестный беспилотник был замечен вблизи местной теплоэлектростанции. Позже пропагандисты заявили, что дрон пытался атаковать Первомайскую ТЭС.

Смотрите на карте, где находится ТЭС

В сети распространяют несколько версий о том, как приземлили дрон. По одной информации, БПЛА врезался в дерево, потому что шел на низкой высоте. Его якобы обнаружил местный житель.

Другие пропагандистские ресурсы распространяют версию, которую якобы приземлили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Правоохранители забрали БПЛА без опознавательных знаков для дальнейшего расследования инцидента.

По предварительной информации, дрон был носителем взрывчатки. Однако пропагандисты, очевидно, еще не "согласовали" этот момент, потому что в разных изданиях версии отличаются. Однако, как обычно, обвинили оккупанты в инциденте Украины.

Между тем, в правоохранительных органах Тульской области заявили, что опасности для населения и критической инфраструктуры нет.

В Тульской области испугались детского БПЛА

На днях в Тульской области россияне не на шутку испугались детского дрона. Очевидцы увидели, как БПЛА застрял между ветвями деревьев. На место происшествия сразу вызвали спасателей и милиционеров. Когда они прибыли на место вызова, то выяснили, что на дереве застряла детская игрушка.

Более того, правоохранители не вернули ребенку игрушку. Его изъяли, чтобы "провести расследование" и установить все подробности инцидента. Официально информацию, конечно, никак не комментировали.