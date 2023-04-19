Інформацію про невідомий безпілотник поширюють російські пропагандисти. Дрон знайшли за 200 кілометрів від Москви, повідомляє 24 Канал.

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Окупанти приземлили невідомий дрон

Інцидент стався 19 березня у Щокінському районі Тульської області. Невідомий безпілотник помітили поблизу місцевої теплоелектростанції. Пізніше пропагандисти заявили, що дрон намагався атакувати Першотравневу ТЕС.

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У мережі поширюють декілька версій щодо того, як приземлили дрон. За однією інформацією, БпЛА врізався у дерево, бо йшов на низькій висоті. Його нібито знайшов місцевий житель.

Інші пропагандистські ресурси поширюють версію, що його буцімто приземлили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Правоохоронці забрали БпЛА без розпізнавальних знаків для подальшого розслідування інциденту.

За попередньою інформацією, дрон був носієм вибухівки. Проте пропагандисти, вочевидь, ще не "погодили" цей момент, бо у різних виданнях версії відрізняються. Проте, як і зазвичай, звинуватили окупанти в інциденті Україну.

Між тим у правоохоронних органах Тульської області заявили, що небезпеки для населення й критичної інфраструктури немає.

У Тульській області злякалися дитячого БпЛА

Днями у Тульській області росіяни не на жарт злякалися дитячого дрона. Очевидці побачили, як БпЛА застряг між віттям дерев. На місце події відразу викликали рятувальників і правоохоронців. Коли ті прибули на місце виклику, то з'ясували, що на дереві застрягла дитяча іграшка.

Ба більше, правоохоронці не повернули дитині іграшку. Його вилучили, аби "провести розслідування" й встановити всі подробиці інциденту. Офіційно інформацію, звісно що ніяк не коментували.