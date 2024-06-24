Стоит помнить, что на оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала, а украинские специалисты не имеют возможности добраться до станции.
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Какие последствия атаки беспилотников на ЗАЭС
В МАГАТЭ сообщили, что на подстанции "Радуга" беспилотник в пятницу вечером, 21 июня, повредил один из двух трансформаторов, из которого вытекло масло. Всего за несколько дней до этого, в среду, 19 июня, была разрушена еще одна из подстанций Энергодара – "Луч".
В связи с повреждением электрической инфраструктуры последних дней Энергодар оставался без света около 16 часов – с 20:00 пятницы (21 июня) до обеда субботы (22 июня),
– говорится в сообщении.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эта ситуация еще больше усилила его беспокойство по поводу "хрупкости и уязвимости" украинской электроэнергетической инфраструктуры, что имеет решающее значение также для ядерной и радиационной безопасности.
Станция продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения остановленных реакторов, от последней основной линии электропередач напряжением 750 кВ и последней резервной линии электропередачи 330 кВ.