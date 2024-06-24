Варто пам'ятати, що на окупованій росіянами Запорізькій АЕС немає ліцензованого персоналу, а українські фахівці не мають можливості дістатися до станції.

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Які наслідки атаки безпілотників на ЗАЕС

В МАГАТЕ повідомили, що на підстанції "Радуга" безпілотник у п'ятницю ввечері, 21 червня, пошкодив один із двох трансформаторів, з якого витекло масло. Всього за кілька днів до цього, у середу, 19 червня, було зруйновано ще одну з підстанцій Енергодара – "Луч".

У зв'язку з пошкодженням електричної інфраструктури останніх днів Енергодар залишався без світла приблизно 16 годин – із 20:00 п'ятниці (21 червня) до обіду суботи (22 червня),

– йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ця ситуація ще більше посилила його занепокоєння з приводу "крихкості та вразливості" української електроенергетичної інфраструктури, що має вирішальне значення також для ядерної та радіаційної безпеки.

Важливо! На початку травня у розвідці заявили, що окупанти використовують ударні безпілотники над Запорізькою АЕС. Ворог навмисно обладнав пускові майданчики для своїх БпЛА прямо біля шостого реактора атомної електростанції.

Станція продовжує отримувати електроенергію, необхідну для охолодження зупинених реакторів, від останньої основної лінії електропередач напругою 750 кВ та останньої резервної лінії електропередачі 330 кВ.