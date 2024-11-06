Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОГА Руслана Кравченко. Сейчас оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

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Киевщина была под атакой "Шахедов"

Из-за воздушной атаки врага в ночь на 6 ноября воздушную тревогу на Киевщине объявляли трижды.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет,

– сообщили в Киевской ОВА.

Отмечается, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не было допущено. В то же время в одном из районов в результате падения обломков сбитых вражеских целей возник пожар лесной подстилки.

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К слову, в целом ночью 6 ноября российская армия атаковала Украину 63 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Также россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря.