Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської ОВА Руслана Кравченка. Наразі оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.
Читайте також За останні 3 місяці Росія випустила по Україні понад 4000 БпЛА: Генштаб сказав, скільки збито
Київщина була під атакою "Шахедів"
Через повітряну атаку ворога в ніч на 6 листопада повітряну тривогу на Київщині оголошували тричі.
В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає,
– повідомили в Київській ОВА.
Зазначається, що влучань в об'єкти критичної та житлової інфраструктури не було допущено. Водночас в одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей виникла пожежа лісової підстилки.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
До слова, загалом вночі 6 листопада російська армія атакувала Україну 63 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Також росіяни вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.