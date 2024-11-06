Ще 20 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на Повітряні сили.

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Росія запустила по Україні 63 ударні БпЛА

Загалом російська армія атакувала Україну вночі 63 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Чауди.

Наразі підтверджено збиття у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Також росіяни вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– додали у Повітряних силах.

Станом на 7:30 ще два російські безпілотники перебували у повітряному просторі України. У ПС наголосили, що бойова робота триває.