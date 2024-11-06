Еще 20 вражеских беспилотников локационно потеряно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Россия запустила по Украине 63 ударных БпЛА

В общей сложности российская армия атаковала Украину ночью 63 ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из Брянска, Приморско-Ахтарска, Орла и Чауды.

В настоящее время подтверждены убытки в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.

Также россияне ударили по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– добавили в Воздушных силах.

По состоянию на 7:30 еще два российских беспилотника находились в воздушном пространстве Украины. В ПС подчеркнули, что боевая работа продолжается.