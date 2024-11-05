Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Росія застосувала понад 4 тисячі дронів для атаки по Україні за 3 місяці

За даними Повітряних Сил, у серпні, вересні та жовтні 2024 року, Росія застосувала по Україні 4300 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди",

– зазначили в Генштабі ЗСУ.

Там вказали, що завдяки злагодженій бойовій роботі ППО Сил оборони України вдалось збити 3063 ворожих БпЛА, а це – 71%.

До того ж у щоденних звітах Повітряних Сил з'явились маркування "локаційно втрачені" – тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини. З серпня по жовтень 2024 року, таких дронів — 1052, що становить 24%.

Відтак, прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Також руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих протиповітряною обороною БпЛА.

За даними військових, жовтень став рекордним по запуску ударних ворожих безпілотників:

серпень: 818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено;

818 – запущено, 701 – збито, 91 – локаційно втрачено; вересень: 1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено;

1410 – запущено, 1156 – збито, 201 – локаційно втрачено; жовтень: 2072 – запущено, 1206 – збито, 766 – локаційно втрачено.

В Генштабі вказали, що за аналогічний період: травень, червень та липень 2024 року по території України випущено 1133 ударних БпЛА. Протиповітряною обороною збито –1055, локаційно втрачено – 10.

Відсоток збиття за період травень – липень 2024 близько 94%.

Відтак, відсоток прямих влучань ворожих ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, що імітують справжні "Шахеди", у травні-липні і у серпні-жовтні 2024 року, становить 6 та 5 відсотків відповідно.

