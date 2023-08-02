Дроновая атака на Москву не осталась без мирового внимания. В ЕС заявили, что не доверяют заявлениям России по этому вопросу. В США отметили, что это прежде всего дело Украины решать, как бороться с врагом. А в ООН снова не удивили и открыто вступились за пораженное символическое "достоинство" России. 24 Канал.
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В ООН просят прекратить удары дронов по Москве
ООН не перестала выполнять функцию "рефери" между Украиной и Россией, фактически уравняв российские удары по украинской инфраструктуре с атакой беспилотников на Москву. В Организации лишь продолжают выражать "беспокойство". Отдельные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины там комментировали без призывов к России прекратить наносить эти удары. Часто ООН даже забывала вовремя отреагировать на масштабные катастрофы, как это случилось с терактом на Каховской ГЭС. Тогда виновник не был назван.
Впрочем, поврежденные фасады бизнес-центра "Москва-сити" не на шутку обеспокоили Организацию. Там поспешили призвать прекратить дроновые атаки на Москву. Так, спикер ООН Фархан Хак заявил, что против всех атак на гражданские объекты, где бы это ни случалось.
В то же время в ООН уточнили, что у них нет точных сведений по поводу того, чьих рук это дело – атака на "Москву-сити".
Мы не верим России, – ЕС
В ЕС отреагировали на "дроновую атаку" Москвы достаточно хладнокровно – без изъявления традиционной озабоченности. Там подчеркнули, что у них нет достаточной информации, чтобы четко сказать, были ли те дроны в Москве, кто и откуда их запускал. Верить российским заявлениям там отказываются, потому что они обычно содержат много манипулятивной лжи.
Также в ЕС предостерегли Кремль от использования атаки беспилотников для дальнейших варварских нападений на Украину. Однако знаем, что Россия к этим предупреждениям не прислушалась и ночью 2 августа атаковала черноморские порты и Киев "шахедами".
Не поощряем, но и не сдерживаем, – США
Приблизительно так отреагировали в США на дроновый "штурм" Москвы. В частности, спикер Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США неоднократно говорили, что не поддерживают удары по российской территории. Впрочем, именно Украине решать, как вести войну. И нечего жаловаться.
Миллер напомнил, у кого на самом деле "рыльце в пушку", упомянув за многочисленные удары со стороны России по украинской гражданской инфраструктуре и тысячи погибших мирных людей.
Атака дронов на Москву: что известно
- Несколько дней подряд неизвестные беспилотники атакуют российскую столицу. 30 июля три дрона повредили одну из башен "Москвы-сити", а 1 августа эта башня была снова повреждена беспилотниками.
- В Украине официально не заявляли о своей причастности. Владимир Зеленский заявил, что происходит закономерный процесс: война возвращается в Россию.
- В Кремле поспешили обвинить Украину в терроризме А представительница МИД России Мария Захарова отличилась нелепым сравнением атаки беспилотников на Москву с терактом на "башни-близнецы" 11 сентября 2001 года.