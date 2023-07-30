Глава государства записал свое обращение в Ивано-Франковске, сообщает 24 канал. Там он провел заседание Конгресса местных и региональных властей.

Интересно Потери России больше, чем во время войны в Афганистане – Череватый о Бахмутском направлении

Зеленский посетил Франковск

Президент рассказал, что сегодня он имел честь посетить воинов, проходящих лечение после ранений.

Поблагодарил их за защиту государства, за силу. И благодарю вас за шевроны, ребята! Поблагодарил наших врачей, медицинских сестричек – гордимся нашими медиками, всеми, кто спасает жизни,

– заявил украинский лидер.

Также во Франковске провели заседание Конгресса местных и региональных властей Украины, на котором были:

представители общин,

чиновники,

представители сил обороны и безопасности,

партнеры Украины, сотрудничающие с Конгрессом.

"Был очень содержательный разговор. Первое – это энергетика, подготовка к зиме. Российская агрессия потерпела банкротство на поле боя. Сегодня уже 522-й день, как продолжается так называемая "специальная военная операция", которую российское руководство рассчитывало на неделю-две. Украина становится крепче", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс.

"Но должны осознавать, что как и в прошлом году, так и этой зимой российские террористы еще могут бить по нашей энергетике, по критическим объектам. Сегодня мы обсудили с общинами текущее состояние подготовки всех возможных сценариев", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

Заметьте Владимир Зеленский приехал в реабилитационный центр в Ивано-Франковске

Люди видят, кто занимается брусчаткой вместо помощи ВСУ

На заседании также обсудили вопросы срочного восстановления, в частности, энергетики, различных систем обеспечения жизни в общинах.

"Одесса, наши южные районы, Харьков, регионы Запада нашего государства, приграничные северные области. Очень важно, чтобы местные власти по всей стране именно сейчас – летом и в сентябре – были максимально активны во всем, что нужно сделать до холодных месяцев года", – отметил президент.

Кроме того, обсудили бюджетные вопросы.

С целевыми субвенциями из государственного бюджета – недостающего объема – чиновники с этим помогут. Многие другие вопросы общины способны закрыть за свой счет и работой с внебюджетными ресурсами,

– подчеркнул украинский лидер.

По его словам, люди видят, кто:

занимается брусчаткой вместо помощи воинам,

тратится на ботофермы вместо дронов для фронта,

вкладывается в приближенные фирмы, а не в реконструкцию больниц и реабилитацию воинов.

"Приоритет номер один – это оборона, защита государства и людей. Уверен, все на местах это услышали", – отметил глава государства.

К теме Подготовка к зиме, саммит мира и НАТО: Зеленский собрал Конгресс местных и региональных властей

Общинам представили Формулу мира

Зеленский рассказал, что у местных властей есть ресурсы для укрытий и фортификации, помощи бригадам и семьям героев, защиты переселенцев и так далее.

Очень важна, кстати, вовлеченность церквей здесь, на Франковщине, в решение социальных вопросов. Помощь переселенцам, семьям воинов, медицинской сфере. Это делает украинскую социальную ткань более крепкой. Я благодарю местные власти и в Прикарпатье, и в других регионах за поддержку работы предприятий, в частности релокированных,

– заявил президент.

По его словам, каждое рабочее место, каждый украинский продукт, особенно оборонный продукт, – это приближение нашей победы.

"И еще несколько вещей. Представили общинам нашу работу относительно Формулы мира, гарантий безопасности для Украины на время до вступления в НАТО, переговорам с Альянсом и с Евросоюзом", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что люди должны понимать детали нашей международной политики и есть часть, в которой они могут помочь. В частности, с тем чтобы у народных депутатов Украины был ощутимый стимул работать ради необходимых Украине решений.

"Должны быть приняты все законы, необходимые для открытия переговоров с Евросоюзом. И если кто-то не готов в Верховной Раде Украины работать положительно – он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны почувствовать соответствующее отношение к себя или они за Украину, или им будет сложно в Украине", – подчеркнул глава государства.

Стоит прочитать "Родина-мать" избавляется от советского герба: первые фото

Глава государства отметил воинов

Также Зеленский упомянул передовую.

Благодарю всех за этот день на фронте – хороший день, мощный. Бахмутское направление, другие очень горячие и болезненные направления на Донбассе: Авдеевка, Марьинка, и также, конечно, южные направления,

– заявил президент.

Он поблагодарил:

5-ю штурмовую бригаду,

80-ю отдельную бригаду ДШВ,

92-ю отдельную и 110-ю отдельную механизированные бригады,

морпехов 35-й и 36-й бригад,

десантников знаменитой "Семьдесят девятки",

47-ю отдельную механизированную бригаду,

артиллеристов 55-й отдельной бригады.

Особо украинский лидер сегодня отметил спецподразделение "Артан" и 9-й департамент ГУР.

"Слава всем, кто бьется ради Украины! Спасибо тебе, Франковск, за этот день! Слава Украине!" – подытожил глава государства.