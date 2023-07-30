В своем телеграм-канале Зеленский отметил, что хочет поблагодарить каждого украинского воина за подвиг и героизм. А также поблагодарил медиков за их чрезвычайно важный труд.

Накануне Зеленский приехал под Бахмут на передовые позиции

Владимир Зеленский наградил Героев орденами

Во время рабочей поездки глава государства пообщался с находящимися на лечении защитниками, поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал быстрого выздоровления. Также он вручил военнослужащим государственные награды – ордена "За мужество" III степени, а от воинов получил в подарок шевроны.

Хочу поблагодарить каждого из вас за ваш подвиг, за ваш героизм. Благодарю всех украинцев за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю вам победы и выздоровления!

– сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, глава Украины пообщался и с персоналом медучреждения и выразил благодарность за их важную работу.

Большая благодарность и нашим медикам! Врачи, медсестры, вы все фантастичны. Гордимся вашей важной работой!

– написал Зеленский.

Владимир Зеленский пообщался с защитниками Украины / Офис Президента

В Украине планируют создать региональный реабилитационный центр для военнослужащих

Президент также осмотрел и сам Центр физической и реабилитационной медицины, оснащенный современным оборудованием для полноценного восстановления здоровья пациентов. Кроме того, он ознакомился с проектом создания регионального реабилитационного центра для военнослужащих и посетил Конгресс местных и региональных властей.

Как отметили в Офисе Президента, это медицинское учреждение будет специализироваться на физической и ментальной реабилитации защитников. Для его реализации хотят привлекать бюджетные средства и помощь международных доноров.

Мы все стремимся к победе, поэтому должны делать все, чтобы достичь наших вполне справедливых целей в защите государства. Оборона – первый приоритет. Украинские воины должны ежедневно ощущать нашу благодарность и поддержку,

– написал глава государства.

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