У своєму телеграм-каналі Зеленський зазначив, що хоче подякувати кожному українському воїну за подвиг та героїзм. А також подякував медикам за їхню надзвичайно важливу працю.

Напередодні Зеленський приїхав під Бахмут на передові позиції

Володимир Зеленський нагородив Героїв орденами

Під час робочої поїздки глава держави поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні, поцікавився станом їхнього здоров'я та побажав швидкого одужання. Також він вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени "За мужність" IIІ ступеня, а натомість від воїнів отримав у подарунок шеврони.

Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую від усіх українців за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги й одужання!

– сказав Володимир Зеленський.

Окрім того, очільник України поспілкувався й з персоналом медзакладу та висловив вдячність за їхню важливу роботу.

Велика вдячність і нашим медикам! Лікарі, медсестри, ви всі фантастичні. Пишаємося вашою важливою роботою!

– написав Зеленський.

Володимир Зеленський поспілкувався з захисниками України / Офіс Президента

В Україні планують створити регіональний реабілітаційний центр для військовослужбовців

Також президент оглянув й сам Центр фізичної та реабілітаційної медицини, оснащений сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров’я пацієнтів. Окрім того, він ознайомився й з проєктом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців та відвідав Конгрес місцевих та регіональних влад.

Як зазначили в Офісі Президента, цей медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників. А для його реалізації хочуть залучати бюджетні кошти та допомогу міжнародних донорів.

Ми всі прагнемо перемоги, тому маємо робити все, щоб досягти наших цілком справедливих цілей у захисті держави. Оборона – перший пріоритет. Українські воїни повинні щодня відчувати нашу вдячність і підтримку,

– написав глава держави.

Володимир Зеленський приїхав в реабілітаційний центр Івано-Франківська: відео