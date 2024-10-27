Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко по состоянию на утро.
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"Ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены", – сообщил Кравченко.
Попаданий нет
По словам руководителя ОВА, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не произошло. Пострадавших в результате атаки врага также нет. В то же время зафиксировано падение обломков сбитых дронов.
В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден 1 частный дом и 2 автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор,
– сообщили в ОВА.
Кроме того, произошло возгорание лесной подстилки. По состоянию на утро пожар ликвидировали
Кравченко отметил, что оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.
Над Киевом сбили все цели
- Воздушная тревога в Киеве продолжалась более 3,5 часов. Россия атаковала Украину беспилотниками. ПВО обнаружила в воздушном пространстве около десятка дронов. Все – уничтожены.
- В Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате российской атаки дронов пострадавших или разрушений не зафиксировано.