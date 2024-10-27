Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко станом на ранок.
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"Вночі ворог знову атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", – повідомив Кравченко.
Влучань немає
За словами керівника ОВА, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не сталось. Постраждалих унаслідок атаки ворога також немає. Водночас зафіксовано падіння уламків збитих дронів.
В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан,
– повідомили в ОВА.
Крім того, сталося загоряння лісової підстилки. Станом на ранок пожежу ліквідували
Кравченко зазначив, що оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
Над Києвом збили усі цілі
- Повітряна тривога у Києві тривала понад 3,5 години. Росія атакувала Україну безпілотниками. ППО виявила в повітряному просторі близько десятка дронів. Усі – знищені.
- У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок російської атаки дронів потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.