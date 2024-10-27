Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко станом на ранок.

Дивіться також Вибухи в Росії, атака "Шахедів" на Україну: хронологія 977 дня війни

"Вночі ворог знову атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Ворожі цілі знищені", – повідомив Кравченко.

Влучань немає

За словами керівника ОВА, влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не сталось. Постраждалих унаслідок атаки ворога також немає. Водночас зафіксовано падіння уламків збитих дронів.

В одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 1 приватний будинок та 2 автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан,

– повідомили в ОВА.

Крім того, сталося загоряння лісової підстилки. Станом на ранок пожежу ліквідували

Кравченко зазначив, що оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

Над Києвом збили усі цілі