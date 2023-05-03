Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир роты из состава батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. Он считает, что в ближайшее время Россия якобы в ответ может сделать что-то неожиданное, хотя, к сожалению, все привыкли к тому, что она делает.

Обратите внимание Ночью возле Кремля раздавались взрывы: у Путина придумывают об атаке дронов со стороны Украины

"Я думаю, если бы мы делали (атаку – 24 Канал) на Кремль, то мы бы не делали так мало. Если бы бабахнули, то бабахнули бы мощно", – прокомментировал военный.

Провокация россиян

Оропай убежден, если бы информация об "атаке" Украиной Москвы не была фейком, то россияне вряд ли бы ждали полдня, чтобы об этом заявить.

Военнослужащий предположил, что россияне могут нанести удары по мирным городам якобы "в ответ". Маловероятно, что они смогут показать что-то на фронте, ведь если бы могли, то уже показали бы.

Оропай упомянул о сложных ситуациях, которые уже провоцировали россияне на нуле. Например, под Бахмутом в направлении четырех километров непрестанно четыре часа били из артиллерии.

Но сейчас наших защитников на передке испугать очень сложно. Мы уже видели очень много, и удивляться тому, что сделает Россия не будем. А вот по мирным городам, как было вчера в Киеве и других, чтобы всегда работало ПВО, была угроза ракетных обстрелов из России – это возможно,

– считает боец.

Важно! Офис Президента заявил, что подобные инциденты – это "нагнетание ситуации". У Украины нет информации о так называемых ночных "атаках" на Москву.

Кадры "хлопка" в Кремле: смотрите видео

"Атака" беспилотниками Кремля: что известно