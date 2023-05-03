Про це в ефірі 24 Каналу розповів командир роти зі складу батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. Він вважає, що найближчим часом Росія нібито у відповідь може утнути щось несподіване, хоча, на жаль, всі звикли до того, що вона робить.

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"Я думаю, якби ми робили (атаку – 24 Канал) на Кремль, то ми б не робили так мало. Якби бабахнули, то бабахнули б потужно", – прокоментував військовий.

Провокація росіян

Оропай переконаний, якби інформація про "атаку" Україною Москви не була фейком, то росіяни навряд би чекали пів дня, щоб про це заявити.

Військовослужбовець припустив, що росіяни можуть завдати ударів по мирних містах, мовляв, "у відповідь". Малоймовірно, що вони зможуть показати щось на фронті, адже якби могли, то уже б показали.

Оропай згадав складні ситуації, які вже провокували росіяни на нулі. Наприклад, під Бахмутом в напрямку чотирьох кілометрів безперестанку чотири години били з артилерії.

Але зараз наших захисників на передку злякати вкрай складно. Ми вже бачили дуже багато, і дивуватися тому, що зробить Росія, не будемо. А от по мирних містах, як було вчора в Києві та інших, щоб завжди працювала ППО, була загроза ракетного обстрілу з Росії – це можливо,

– вважає боєць.

Важливо! Офіс Президента заявив, що подібні інциденти – це "нагнітання ситуації". Україна не має інформації про так звані нічні "атаки" на Москву.

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