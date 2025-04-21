В Полтавской областной военной администрации рассказали о последствиях атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на временно исполняющего обязанности начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.

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Какие последствия российской атаки на Полтавскую область

По данным Когута, в Лубенском районе обломки ударного беспилотника повредили крышу пристройки частного домовладения. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы.

Утром 21 апреля российские военные атаковали и Сумскую область. В результате обстрела там была повреждена крыша жилого дома. Местные жители не пострадали. Власти обещают предоставить им соответствующую помощь.

Заметим, что после окончания так называемого "пасхального перемирия" ночью Россия запустила по Украине 96 БПЛА. Силы ПВО и авиация смогли уничтожить 42 ударные дроны на востоке, севере, юге и в центре страны, еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина и Черкасская область.