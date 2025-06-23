Там прозвучало по меньшей мере 6 взрывов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Что известно об атаке на Домодедово

Российские СМИ заявляют, что якобы атаку беспилотников отражала ПВО. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что удалось отразить атаку дронов на российскую столицу.

Отметим, что в ночь на 23 июня дроны атаковали завод в Ростовской области "Атлас" возле Каменск-Шахтинского. В результате удара там вспыхнул пожар. Местные власти сообщили, что неизвестные БпЛА якобы уничтожены в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

Кроме этого, ранее СМИ сообщали, что в ночь на 20 июня украинские бойцы, вероятно, атаковали беспилотниками военную часть в Белгородской области, которая расположена на Муравлянском проезде в селе Роговатое в Старооскольском районе.

В результате этого якобы двое военнослужащих погибли, а еще 11 пострадали. Утром 20 июня власти Белгородской области также заявили, что в районе села Роговатое повреждено здание сельхозпредприятия.