В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил удары дронов.

Важно Дроны массированно атаковали Таганрог: на авиазаводе пожар, под прицелом был аэродром

Атака БпЛА по России

Военный эксперт отметил, что надо до полусотни беспилотников в одну точку – тогда часть отвлекает на себя вражеское ПВО, а часть проходит и уничтожает нужный объект.

В Таганроге на заводе, который атаковали беспилотники, выполняется очень много ремонтов тяжелых самолетов, транспортников, а также тот же А-50 и Ту-95МС3, который несет ракеты Х-101. Именно поэтому это довольно такой серьезный завод.

Наконец дождались обещанных беспилотников. Уже можно говорить, что те обещанные нашим оборонпромом БпЛА начали "становиться на крыло" в большом количестве,

– отметил Роман Свитан.

Он добавил, что воздушным силам и наземным войскам надо создавать коридоры, чтобы наше ПВО не повалила беспилотники при заходе на российскую территорию или оккупированную территорию. Это очень важно.

Самолеты А-50

Основным аэродромом для базирования российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения сейчас является аэродром "Иваново-Северный" в Ивановской области РФ. Спутниковые снимки демонстрируют, что сейчас там, минимум, 6 А-50 на хранении, с которых вообще сняли двигатели.

По мнению военного эксперта, скорее всего, что их уже разобрали. Это, так называемые, доноры. Вряд ли россияне еще смогут что-то с ними сделать.

В мире тысячи таких самолетов, которые уже никогда не смогут взлететь, но будут еще сотню лет стоять, как доноры для других. Пока их не возьмут на утилизацию,

– отметил Роман Свитан.

Такого типа самолеты трудно утилизировать, поэтому их просто бросают. Например, американцы бросают на кладбищах самолетов в пустынях. Там хотя бы хорошие условия, ведь долго не ржавеют.

"Между тем россияне бросают где угодно – старая советская привычка: что-то вынести, а остальное бросить. Так и с этими самолетами", – добавил военный эксперт.

Война России против Украины: последние новости