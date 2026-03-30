30 марта, 11:11
Россия меняет тактику атак "Шахедами": Сырский рассказал, как планируют противодействовать террору
Враг усиливает атаки ударными беспилотниками по Украине и меняет их тактику. В ответ Украина адаптирует подход к противодействию вражеским "Шахедам", наращивая количество дронов-перехватчиков и усиливая подготовку военных.
Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.
Смотрите также В Киеве нашли неразорвавшуюся часть дрона: где обнаружили боеприпас
Что известно о новой тактике врага?
После массированных атак "Шахедов" Украина пересматривает подходы к противодействию, поскольку враг изменил тактику применения ударных БпЛА.
В ответ украинское командование решило:
- усилить подготовку военных,
- увеличить количество экипажей дронов-перехватчиков,
- обсудить новые решения для эффективной борьбы с беспилотниками.