Россия меняет тактику атак "Шахедами": Сырский рассказал, как планируют противодействовать террору

Враг усиливает атаки ударными беспилотниками по Украине и меняет их тактику. В ответ Украина адаптирует подход к противодействию вражеским "Шахедам", наращивая количество дронов-перехватчиков и усиливая подготовку военных.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский. Что известно о новой тактике врага? После массированных атак "Шахедов" Украина пересматривает подходы к противодействию, поскольку враг изменил тактику применения ударных БпЛА. В ответ украинское командование решило: усилить подготовку военных,

увеличить количество экипажей дронов-перехватчиков,

обсудить новые решения для эффективной борьбы с беспилотниками.