24 Канал Новости Украины Россия меняет тактику атак "Шахедами": Сырский рассказал, как планируют противодействовать террору
30 марта, 11:11
Диана Подзигун

Враг усиливает атаки ударными беспилотниками по Украине и меняет их тактику. В ответ Украина адаптирует подход к противодействию вражеским "Шахедам", наращивая количество дронов-перехватчиков и усиливая подготовку военных.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский.

Смотрите также В Киеве нашли неразорвавшуюся часть дрона: где обнаружили боеприпас

Что известно о новой тактике врага?

После массированных атак "Шахедов" Украина пересматривает подходы к противодействию, поскольку враг изменил тактику применения ударных БпЛА.

В ответ украинское командование решило:

  • усилить подготовку военных,
  • увеличить количество экипажей дронов-перехватчиков,
  • обсудить новые решения для эффективной борьбы с беспилотниками.
 