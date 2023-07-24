Своими впечатлениями москвичи поделились с российскими пропагандистами. Один из них рассказал, что звук взрыва услышал в 3:40, тогда проснулась его семья.
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Я не спал, в 3:40 раздался громкий звук такого взрыва, в окно услышал. Моя семья проснулась, стали спрашивать, что, как, я вышел на улицу, ничего видно не было, все перекрыто, проезд закрыт, здесь такие машины спецслужбы, скорой помощи, пожарной,
– рассказал мужчина.
Москвичи паникуют, безопасно ли оставаться в России
Очевидцы рассказали, что сначала приняли взрыв за гром, однако необычный дым над Москвой убеждал в противоположном.
"Первая мысль, что это гром, выхожу на балкон, смотрю – вздымается сизый дым, очень своеобразный, он не грибом поднимался, а таким столбом, наверху такое шарообразное было, а внизу такая ножка. И ветер сносил его в сторону реки, на парк Горького.
Последствия падения дронов в Москве / Фото росСМИ
Витрины выбило насквозь
Мужчина говорит, что приехал на место происшествия, когда там уже все было окружено. И картина, которую он увидел, его испугала, потому что повсюду были выбиты окна.
"Обгоревшее дерево стоит, разбита крыша и там витрины окна выбиты, на седьмом этаже стекло разбито. На третьем, на втором разбито, то есть в жилых домах стекло разбито, но не так сильно. А вот большие витрины, где площадь больше метра, их выбило насквозь".
На улице, где упали дроны, в домах выбило стекла / Фото росСМИ
Кратко о последствиях падения дронов в Москве