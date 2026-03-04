Летело более 140 БпЛА: как отработала ПВО и есть ли попадания
- ВСУ уничтожили 129 из 149 ударных БПЛА, запущенных Россией ночью на 4 марта.
- Зафиксировано попадание 19 БпЛА на 15 локациях, атака продолжается.
Российская армия в ночь на 4 марта запустила по Украине ударные дроны. Украинские защитники неба уничтожали БпЛА в разных регионах.
Большинство средств воздушного нападения уничтожены. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Как отработала ПВО?
В ночь на 4 марта враг атаковал 149 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям:
- Брянск,
- Курск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск,
- Гвардейское.
Около 100 из всех БпЛА – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба уничтожили 129 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.
Сколько сбила ПВО / Инфографика ПС ВСУ
Воздушные силы сообщили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности и находитесь в укрытиях, если в вашем регионе объявлена воздушная тревога.
Что известно об усилении украинского ПВО?
Правительство Украины расширило возможности предприятий критической инфраструктуры для участия в системе противовоздушной обороны, позволяя им создавать собственные группы ПВО с обязательным обучением участников. Командование Воздушных сил сможет временно передавать средства ПВО и боеприпасы предприятиям, а пополнение боеприпасов будет происходить по упрощенной процедуре.
Эффективность украинской ПВО значительно возросла благодаря получению истребителей поколения 4+, в частности F-16, и повышению боевого опыта пилотов. Россия пытается истощить украинские запасы дорогих ракет PAC-3, запуская старые ракеты Х-22, которые трудно перехватить без специализированных систем.
Украина внедрила систему After Action Review для усиления противовоздушной обороны. Это позволяет анализировать эффективность ПВО после атак.