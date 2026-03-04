Летело более 140 БпЛА: как отработала ПВО и есть ли попадания

Российская армия в ночь на 4 марта запустила по Украине ударные дроны. Украинские защитники неба уничтожали БпЛА в разных регионах.

Большинство средств воздушного нападения уничтожены. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также "Запасы еще глубокие": при каком условии могут сократить поставки ракет для Patriot

Как отработала ПВО?

В ночь на 4 марта враг атаковал 149 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям:

Брянск,

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Гвардейское.

Около 100 из всех БпЛА – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба уничтожили 129 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых обломков на одной локации.



Сколько сбила ПВО / Инфографика ПС ВСУ

Воздушные силы сообщили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности и находитесь в укрытиях, если в вашем регионе объявлена ​​воздушная тревога.

Что известно об усилении украинского ПВО?