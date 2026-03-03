Об этом сообщили премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр обороны Михаил Федоров.

Как правительство усилило возможности ПВО?

Правительство расширило возможности защиты предприятий критической инфраструктуры во время воздушных атак врага. Соответствующие изменения чиновники внесли в экспериментальный проект, который предусматривает привлечение критических предприятий к государственной системе противовоздушной обороны. Напомним, он был принят в ноябре 2025 года.

Отныне такие предприятия, независимо от формы собственности, могут создавать собственные группы ПВО.

В то же время для их работы будут устанавливаться четкие требования: участники групп должны пройти обязательное обучение и сертификацию в определенных Минобороны учреждениях.

Также будет обновляться порядок инвентаризации, хранения, учета и использования вооружения и боеприпасов. Это делается для обеспечения прозрачного контроля.

Кроме этого, командование Воздушных сил ВСУ сможет временно передавать предприятиям средства ПВО и боеприпасы, которые пока не применяют боевые подразделения. Свириденко отметила, что решение будут приниматься индивидуально по каждому объекту.

Если боеприпасы будут использованы во время отражения атак, их будут пополнять по упрощенной процедуре.

Все мероприятия будут реализовываться под контролем военного командования и в рамках единой системы воздушной обороны ВСУ.

Федоров отметил, что внедренный механизм позволит быстро усилить охрану объектов критической инфраструктуры и эффективнее привлечь возможности предприятий к единой противовоздушной обороне государства. Также министр подчеркнул, что защита неба сейчас остается одним из приоритетов, определенных Президентом Украины. Среди основных задач – своевременное выявление всех воздушных угроз и перехват не менее 95% вражеских ракет и беспилотников.

