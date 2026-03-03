Про це повідомили прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та міністр оборони Михайло Федоров.

Як уряд посилив можливості ППО?

Уряд розширив можливості захисту підприємств критичної інфраструктури під час повітряних атак ворога. Відповідні зміни урядовці внесли до експериментального проєкту, який передбачає залучення критичних підприємств до державної системи протиповітряної оборони. Нагадаємо, його було ухвалено у листопаді 2025 року.

Відтепер такі підприємства, незалежно від форми власності, можуть створювати власні групи ППО.

Водночас для їхньої роботи встановлюватимуться чіткі вимоги: учасники груп мають пройти обов'язкове навчання та сертифікацію у визначених Міноборони закладах.

Також оновлюватиметься порядок інвентаризації, зберігання, обліку та використання озброєння та боєприпасів. Це робиться для забезпечення прозорого контролю.

Окрім цього, командування Повітряних сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби ППО та боєприпаси, які наразі не застосовують бойові підрозділи. Свириденко зауважила, що рішення ухвалюватимуться індивідуально щодо кожного об'єкта.

Якщо боєприпаси будуть використані під час відбиття атак, їх поповнюватимуть за спрощеною процедурою.

Усі заходи реалізовуватимуться під контролем військового командування та в межах єдиної системи повітряної оборони ЗСУ.

Федоров наголосив, що впроваджений механізм дозволить швидко посилити охорону об'єктів критичної інфраструктури та ефективніше залучити можливості підприємств до єдиної протиповітряної оборони держави. Також міністр підкреслив, що захист неба нині залишається одним із пріоритетів, визначених Президентом України. Серед основних завдань – своєчасне виявлення всіх повітряних загроз та перехоплення щонайменше 95% ворожих ракет та безпілотників.

