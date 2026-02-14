Российские БпЛА на Черниговщине уничтожили здание РГА, на Киевщине есть раненые, пострадала Одесса

Российская армия осуществила очередную воздушную атаку на украинские земли в ночь с 13 на 14 февраля. В нескольких регионах враг нанес ущерб.

Разрушения есть в Одессе и на Черниговщине, в Киевской области пострадали люди. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Хронология атаки Тревога в разных областях: где сейчас летят российские дроны

В Новгороде-Северском БпЛА попал в здание РГА: какие последствия?

В некоторых районах Черниговской области воздушная тревога продолжалась примерно с 9 часов вечера до 1 ночи. В течение этого времени в регионе слышали взрывы.

Впоследствии Александр Селивестров, начальник районной администрации, сообщил, что в городе Новгород-Северский произошло попадание ударного БпЛА типа "Герань" в здание РГА. Вследствие этого оно "практически уничтожено".

Информация о пострадавших уточняется.



Последствия атаки на Новгород-Северский / Фото местных властей

БпЛА ударили по Киевской области – ранены люди: что говорит ОВА?

На Киевщине в нескольких районах тревога продолжалась ориентировочно с 22 часов до полуночи. Также работала Противовоздушная оборона против дронов россиян.

Николай Калашник, руководитель Киевской ОВА, рассказал о последствиях атаки врага в Вышгородском районе. Там пострадали 2 человека, они госпитализированы.

Мужчина получил множественные осколочные ранения рук, лица и шеи. У женщины закрытый перелом предплечья. Также был пожар в их частном доме. Уничтожена кровля и перекрытие, повреждены окна и двери.

Враг снова атаковал Одессу: куда попал?

В Одесском районе тревоги продолжалась с 00:20 до 00:49. И за это время враг успел нанести ущерб, по информации руководителя ГВА Сергея Лысака.

В результате удара БпЛА в одном из районов города поврежден одноэтажный жилой дом. На месте возник пожар.

Информацию о пострадавших все еще уточняют.



Последствия ударов врага по Одессе / Фото местных властей

Заметим, что на момент публикации атака БпЛА продолжалась. На этот момент враг создавал опасную ситуацию для Днепра и Сумщины.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозы применения врагом ударных БпЛА для всех областей, о взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Под ударом врага был также Киев: что известно?