Неизвестные БпЛА атаковали Ленинградскую область: на НПЗ вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 5 мая неизвестные дроны атаковали Ленинградскую область России. В результате ударов вспыхнул пожар.

Масштабное возгорание началось на НПЗ в Киришах. Об этом сообщили в Exilenova+.

Что известно об атаке на Ленинградскую область?

В ночь на 5 мая беспилотники атаковали Ленинградскую область. В регионе угрозу БпЛА объявили в 1:25 и предупредили о снижении скорости интернета.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в 2:08 силы ПВО якобы сбили 3 дрона.

В 3:01 Дрозденко написал о якобы уничтожении 16 беспилотников и добавил, что боевая работа продолжается, а силы и средства ПВО отражают воздушную атаку.

В 4:13 в области объявили отбой тревоги. По информации Дрозденко, российская ПВО за ночь якобы сбила 18 БпЛА, а в результате атаки вспыхнул пожар.

Зафиксировано возгорание в промышленной зоне в Киришах. Специалисты МЧС приступили к ликвидации пожара,

– сообщил губернатор.

По состоянию на 8:08 россияне якобы уничтожили 29 БпЛА над Ленинградской областью. По его словам, пожар в Киришах удалось ликвидировать, а жертв и последствий вообще нет.

Важно! Дипломат и бывший чрезвычайный и полномочный посол США Стивен Пайфер рассказал 24 Каналу, что удары по российским нефтяным объектам оказывают давление на российскую экономику. Атаки подрывают нарратив Путина, влияя на российскую общественность.

Последние новости об атаках БпЛА на Россию

Ударный дрон упал в Москве, повредив жилой дом, что не было целью, вероятно из-за неточности цифровых карт.

Порт в Приморске, Ленинградская область, атаковали неизвестные дроны, вызвав пожары. Предположительно, был поражен нефтеналивной причал и ЗРПК "Панцирь".

Украинские беспилотники поразили объекты топливно-энергетического комплекса в районе порта Приморск в Ленинградской области, что является ключевым российским терминалом для экспорта нефти через Балтийское море.

Операция является частью кампании по поражению энергетической и военной инфраструктуры России, в частности, ослабление противовоздушной обороны, что подрывает экспортные возможности России и способность финансировать войну.