Россияне попали дронами по Днепропетровщине: погиб скот, сгорел дом, есть пострадавшие
- В ночь на 30 июля Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками, в результате чего пострадали Павлоград, Синельковщина, и Никопольщина; уничтожено транспортное предприятие, железнодорожный вокзал и погибли около 20 голов скота.
- В результате атак пострадали два человека: 70-летний мужчина в Павлограде и женщина в Синельковском районе; сгорели частный дом и хозяйственная постройка в Никополе.
В ночь на 30 июля враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. К сожалению, не обошлось без попаданий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
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Что известно о последствиях атаки БПЛА на Днепропетровщину?
По данным Воздушных сил, ночью над Днепропетровской областью сбили 24 ударных беспилотника.
Попадание зафиксировано в Павлограде. Там пострадал 70-летний мужчина.Повреждено транспортное предприятие, возникло несколько пожаров.
Как отметили в Укрзализныце, в Павлограде пострадал железнодорожный вокзал, в частности пути и контактная сеть. Для безопасности и возможности оперативно отремонтировать повреждения компания изменила движение поездов.
Кроме того, ударам подверглась и Синельковщина. Враг бил "Шахедами" по Николаевской и Покровской общинах, а FPV-дронами – по Межевской.
Пострадала женщина. Произошли пожары. Повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто,
– сообщили в ОВА,
Продолжались удары по Никопольщине. Противник применял беспилотники и артиллерию. Бил по райцентру, Марганецкой и Покровской общинах.
"По уточненной информации, из-за атаки FPV-дроном на Никополь вчера после обеда сгорели частный дом и хозяйственная постройка", – отметил Лысак.
Последствия атаки на Никопольщину сегодня / фото Днепропетровской ОВА