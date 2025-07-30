В ночь на 30 июля враг атаковал Днепропетровскую область беспилотниками. К сожалению, не обошлось без попаданий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Что известно о последствиях атаки БПЛА на Днепропетровщину?

По данным Воздушных сил, ночью над Днепропетровской областью сбили 24 ударных беспилотника.

Попадание зафиксировано в Павлограде. Там пострадал 70-летний мужчина.Повреждено транспортное предприятие, возникло несколько пожаров.

Как отметили в Укрзализныце, в Павлограде пострадал железнодорожный вокзал, в частности пути и контактная сеть. Для безопасности и возможности оперативно отремонтировать повреждения компания изменила движение поездов.

Кроме того, ударам подверглась и Синельковщина. Враг бил "Шахедами" по Николаевской и Покровской общинах, а FPV-дронами – по Межевской.

Пострадала женщина. Произошли пожары. Повреждено сельскохозяйственное и частные предприятия. Погибли около 20 голов скота. Уничтожены 5 авто,

– сообщили в ОВА,

Продолжались удары по Никопольщине. Противник применял беспилотники и артиллерию. Бил по райцентру, Марганецкой и Покровской общинах.

"По уточненной информации, из-за атаки FPV-дроном на Никополь вчера после обеда сгорели частный дом и хозяйственная постройка", – отметил Лысак.

Последствия атаки на Никопольщину сегодня / фото Днепропетровской ОВА