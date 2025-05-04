Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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"Шахеды" обстреляли Изюмский район
Так, в Изюме в результате попадания БпЛА в здание почтового отделения возник пожар, площадью 500 квадратных метров.
Загорелись дрова на открытой территории и балкон многоэтажного жилого дома,
– указали в ГСЧС.
В селе Левковка Изюмского района из-за беспилотников горело учебное заведение. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Кроме этого вспыхнуло складское здание и трава на открытой территории. Частично разрушено здание сельсовета.
По данным спасателей, в Изюмском районе, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.
Последствия атаки на Харьковщину / фото ГСЧС
Кстати, "Шахеды" также атаковали и Киев. Пострадали три района города. В Оболонском районе, в частности, фиксировали возгорание на верхних этажах многоэтажки с распространением на кровлю.