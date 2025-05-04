Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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"Шахеди" обстріляли Ізюмський район

Так, в Ізюмі внаслідок влучання БпЛА в будівлю поштового відділення виникла пожежа, площею 500 квадратних метрів.

Загорілися дрова на відкритій території та балкон багатоповерхового житлового будинку,

– вказали у ДСНС.

У селі Левківка Ізюмського району через безпілотники горів навчальний заклад. Площа пожежі склала 200 квадратних метрів. Окрім цього спалахнула складська будівля й трава на відкритій території. Частково зруйнована будівля сільради.

За данними рятувальників, в Ізюмському районі, попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих.

Наслідки атаки на Харківщину / фото ДСНС

До речі, "Шахеди" також атакували й Київ. Постраждали три райони міста. В Оболонському районі, зокрема, фіксували займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю.