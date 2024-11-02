В частности, падения обломков зафиксировано в Соломенском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА. Воздушная тревога продолжается, следует находиться в безопасных местах.

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Атака врага на Киев

В КГВА сообщили, что в результате атаки вражеских ударных БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки. Отмечается, что предварительно, в нескольких домах повреждено остекление окон.

Там добавили, что информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Впоследствии в КГВА еще указали, что также повреждения получили по меньшей мере 5 припаркованных легковых авто.

Кроме Соломенского района Киева, зафиксировано падение обломков и в Святошинском районе. "По предварительной информации, что проверяется, произошло возгорание в 16-этажном жилом доме. Экстренные службы следуют на место", – говорится в сообщении.

Добавим, что Виталий Кличко, мэр столицы, сообщил, что в Святошинский район вызвали медиков. Он также отметил, что по предварительной информации, в результате попадания обломков, пожар в жилом доме.