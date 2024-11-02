КМВА в соцсетях сообщила о работе Противовоздушной обороны, пишет 24 Канал. До окончания тревоги следует находиться в защищенных местах!

Хронология ночи Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой

Взрывы в Киеве ночью 2 ноября: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 04:19 утром 2 ноября. А в самом Киеве – в 04:54. Причиной стало возникновение угрозы воздушной атаки врага с применением ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

Почти одновременно с объявлением тревоги местные жители услышали взрыв, о чем сообщило Суспільне. Также в Киевской городской военной администрации написали о работе сил Противовоздушной обороны.

По состоянию на 5 утра информации о возможных последствиях атаки не было. По информации мониторинговых сообществ, несколько БПЛА врага продолжили движение по небу Киевской области в направлении Житомирщины.

А в 05:30 стало известно, что БПЛА врага продолжают двигаться в Киевской области. ОВА сообщила о работе ПВО.

По информации Воздушных сил, "Шахеды" еще есть на севере Сумщины (курсом на юго-запад) и на севере Киевщины и Житомирщины (в западном направлении).

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