Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.

Смотрите также Россияне стягивают резервы на Волчанский направление, но несут большие потери, – военный

19:34, 1 ноября Из Шостки движутся 3 группы БпЛА мимо Путивль на Сумы, уточняют мониторы.

19:23, 1 ноября "Шахеды" с севера и востока в направлении Сум!

– пишут в ПС.

19:06, 1 ноября 3 группы БпЛА движутся из Шостки в направлении Ромнов, пишут мониторы.

19:04, 1 ноября Из Белгородской области на юг Сумщины движется еще одна группа "Шахедов" западным курсом. Группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг,

– добавили в ПС.

18:44, 1 ноября Воздушные силы сообщили, что из Курской области на Сумщину движутся "Шахеды" юго-западным курсом.