Если в вашей области объявлена тревога, позаботьтесь о своей безопасности и немедленно направляйтесь в укрытие гражданской защиты. Куда движутся вражеские беспилотники, следите на 24 Канале.
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Из Шостки движутся 3 группы БпЛА мимо Путивль на Сумы, уточняют мониторы.
"Шахеды" с севера и востока в направлении Сум!
– пишут в ПС.
3 группы БпЛА движутся из Шостки в направлении Ромнов, пишут мониторы.
Из Белгородской области на юг Сумщины движется еще одна группа "Шахедов" западным курсом.
Группа "Шахедов" на севере Сумщины курсом на юг,
– добавили в ПС.
Воздушные силы сообщили, что из Курской области на Сумщину движутся "Шахеды" юго-западным курсом.
Мониторинговые каналы пишут, что состоялись пуски "Шахедов" из Курска и Орла.