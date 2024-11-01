Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.
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Із Шостки рухаються 3 групи БпЛА повз Путивль на Суми, уточнюють монітори.
"Шахеди" з півночі та сходу у напрямку Сум!
– пишуть у ПС.
3 групи БпЛА рухаються з Шостки в напрямку Ромнів, пишуть монітори.
З Бєлгородської області на південь Сумщини рухається ще одна група "Шахедів" західним курсом.
Група "Шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь,
– додали у ПС.
Повітряні сили повідомили, що з Курської області на Сумщину рухаються "Шахеди" південно-західним курсом.
Моніторингові канали пишуть, що відбулися пуски "Шахедів" з Курська та Орла.