Якщо у вашій області оголошено тривогу, подбайте про свою безпеку та негайно прямуйте в укриття цивільного захисту. Куди рухаються ворожі безпілотники, слідкуйте на 24 Каналі.

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19:34, 1 листопада Із Шостки рухаються 3 групи БпЛА повз Путивль на Суми, уточнюють монітори.

19:23, 1 листопада "Шахеди" з півночі та сходу у напрямку Сум!

– пишуть у ПС.

19:06, 1 листопада 3 групи БпЛА рухаються з Шостки в напрямку Ромнів, пишуть монітори.

19:04, 1 листопада З Бєлгородської області на південь Сумщини рухається ще одна група "Шахедів" західним курсом. Група "Шахедів" на півночі Сумщини курсом на південь,

– додали у ПС.

18:44, 1 листопада Повітряні сили повідомили, що з Курської області на Сумщину рухаються "Шахеди" південно-західним курсом.