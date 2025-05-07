Спутники зафиксировали пожары на территории этих объектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Дроны атаковали российские аэродромы

В ночь на 7 мая дроны поразили два аэродрома в России – "Шайковка" и "Кубинка". После атаки спутники системы мониторинга пожаров NASA зафиксировали пожары на территории этих военных объектов.



Дроны атаковали аэродром "Кубинка" в России / Фото, взято из российского телеграм-канала



Дроны поразили аэродром в России / Фото, взято из российского телеграмм-канала

Добавим, что руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленков указывал, что были поражены:

Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22.

в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22. Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

Последствия атаки на эти два российских военных аэродрома пока неизвестны.

В пропагандистском канале Flightbomber говорят о факте атаки на "Кубинку", подчеркивая, что "удар пришелся по местам дислокации личного состава и техники, задействованной в подготовке парада". Однако, по его словам, на проведении воздушной части мероприятия атака якобы не повлияет.