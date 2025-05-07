Супутники зафіксували пожежі на території цих об'єктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Дрони атакували російські аеродроми

В ніч проти 7 травня дрони уразили два аеродроми в Росії – "Шайковка" та "Кубінка". Після атаки супутники системи моніторингу пожеж NASA зафіксували пожежі на території цих військових об'єктів.



Дрони атакували аеродром "Кубінка" в Росії / Фото, взяте з російського телеграм-каналу



Дрони уразили аеродром в Росії / Фото, взяте з російського телеграм-каналу

Додамо, що керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленков вказував, що були уражені:

Аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22.

у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, зберігаються ракети, зокрема Х-22. Авіабаза "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Наслідки атаки на ці два російські військові аеродроми наразі невідомі.

В пропагандистському каналі Flightbomber говорять про факт атаки на "Кубінку", підкреслюючи, що "удар прийшовся по місцях дислокації особового складу та техніки, задіяної в підготовці параду". Проте, за його словами, на проведенні повітряної частини заходу атака нібито не вплине.