Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Які підприємства Росії пошкоджено внаслідок атаки

У російських ЗМІ повідомляють, що потужний вибух стався на вуглезбагачувальній фабриці у місті Нерюнгрі в Якутії.

Наслідки обстрілу в Нерюнгрі: дивіться відео

Повідомляють, що близько 8 ранку за місцевим часом вибухнув метан на одному зі складів готової продукції. Ця збагачувальна фабрика "Нерюнгрінська" – одне з великих і передових підприємств вугільної галузі Росії.

У ЦПД повідомили, що у Росії атакували важливі підприємства ВПК.

У Саранську під обстрілом опинився завод оптоволоконних систем. Він є ключовим для російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв’язку.

Він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів і систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні,

– пояснив керівник ЦПД.

Пошкоджений завод у Саранську: дивіться відео

Також відомо, що у Тулі спалахнули пожежі на двох великих підприємствах оборонної промисловості Росії.

Йдеться про АТ "Конструкторське бюро приладобудування", яке займається розробкою високоточної керованої зброї та АТ "Науково-виробниче об'єднання "СПЛАВ" – провідний російський завод, де виготовляють та розробляють реактивні системи залпового вогню.

Вид на пожежу в Тулі на заводі / Фото росЗМІ

Окрім об'єктів ВПК у Росії дрони уразили й військові аеродроми. Мовиться про аеродром "Шайковка" у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, і зберігаються ракети, зокрема Х-22, а також уражена авіабаза "Кубінка" в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Які проблеми у росіян через обстріли

Жителі низки регіонів Росії скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету. Також у Москві не працювали банкомати.

У Росії заявили, що вимкнення мобільного інтернету – це "превентивний захист". Депутат держдуми Антон Нємкін підкреслив, що в окупованому Криму вимикати зв'язок під час атак ЗСУ стало "звичайною практикою".

Відомо також про затримки рейсів у аеропортах, що викликали черги на виліт. Росіяни скаржилися, що стояли в чергах багато годин без води та їжі.

Затримки рейсів у аеропортах Росії / Фото росЗМІ

До слова, вдень та ввечері 6 травня росіяни бідкалися на атаку дронів. Зокрема атакували Москву. Тоді російські ЗМІ повідомляли, що аеропорти кількох міст призупинили польоти на тлі атак дронів.