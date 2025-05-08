Некоторые пассажиры ждали свой вылет более 33 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В аэропортах России возник коллапс

Так, только в Шереметьево отменили 10 рейсов, а во Внуково – задержали 12.

Речь идет о полетах внутри России, а также в некоторые другие страны: Беларусь, ОАЭ, Узбекистан, Египет, а также в Турцию, куда отменили 12 рейсов.

Коллапс в аэропортах России: смотрите видео

Дети спят в аэропортах, а родители жалуются на отсутствие информации, отелей и тому подобное. У многих сдают нервы – они плачут, ругаются с представителями авиакомпаний,

– рассказывают о коллапсе россияне.

Говорят, что больше всего досталось во Внуково пассажирам рейса Москва – Саратов авиакомпании "Пабеда", которые должны были вылететь еще 6 мая. Они более суток ждали вылета, а когда сели в автобус и поехали к самолету, их развернули назад перед самым трапом.

А еще им пришлось выстоять 60-метровую очередь, чтобы обменять билеты на 7 мая. Но вылететь в этот день таки им не удалось.

В работе российских аэропортов перебои: смотрите видео

Представители авиакомпаний только разводили руками. Некоторые из них даже не предложили ни еды, ни воды, а другие выделили людям ваучеры на питание, но в кафе вскоре закончились продукты.

Коллапс в российских аэропортах: смотрите видео

Росавиация говорит, что из 186 самолетов, которые совершили посадку на запасных аэродромах 6 – 7 мая, уже вылетели по своему направлению 165. Расписание надеются нормализовать к вечеру 8 мая.