Деякі пасажири чекали на свій виліт понад 33 години. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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В аеропортах Росії виник колапс

Так, лише у Шереметьєво скасували 10 рейсів, а у Внуково – затримали 12.

Йдеться про польоти усередині Росії, а також до деяких інших країн: Білорусі, ОАЕ, Узбекистану, Єгипту, а також до Туреччини, куди скасували 12 рейсів.

Колапс в аеропортах Росії: дивіться відео

Діти сплять в аеропортах, а батьки скаржаться на відсутність інформації, готелів тощо. У багатьох здають нерви – вони плачуть, лаються із представниками авіакомпаній,

– розповідають про колапс росіяни.

Кажуть, що найбільше перепало у Внуково пасажирам рейсу Москва – Саратов авіакомпанії "Пабєда", які мали вилетіти ще 6 травня. Вони понад добу чекали вильоту, а коли сіли в автобус і поїхали до літака, їх розвернули назад перед самим трапом.

А ще їм довелося вистояти 60-метрову чергу, аби обміняти квитки на 7 травня. Але вилетіти цього дня таки їм не вдалося.

У роботі російських аеропортів перебої: дивіться відео

Представники авіакомпаній лише розводили руками. Деякі із них навіть не запропонували ні їжі, ні води, а інші виділили людям ваучери на харчування, але у кафе незабаром закінчилися продукти.

Колапс у російських аеропортах: дивіться відео

Росавіація каже, що зі 186 літаків, які здійснили посадку на запасних аеродромах 6 – 7 травня, вже вилетіли за своїм напрямком 165. Розклад сподіваються нормалізувати до вечора 8 травня.