В Черкасской области сбили 33 вражеских дрона: есть немало ущерба от обломков
- В Черкасской области сбили 33 вражеских беспилотника.
- Обломки вызвали разрушения в Черкасском районе, в частности повредили частные дома и автомобили, а также вызвали возгорание леса.
- В Золотоношском районе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и столовая, но пострадавших среди населения нет.
Ночью силам ПВО в Черкасской области удалось уничтожить 33 вражеских беспилотника, которые нарушили воздушное пространство области. Однако без разрушений не обошлось.
В Черкасской области работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Табуреца, начальника Черкасской ОВА.
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Какие последствия атаки БпЛА в Черкасской области
Силы ПВО в Черкасской области смогли обезвредить 33 вражеских БпЛА.
По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Однако падение обломков вызвали определенные разрушения:
- В Черкасском районе повреждены четыре частных дома, хозяйственную постройку и изуродован автомобиль. Также зафиксировано возгорание леса, охватившее 2 гектара – его удалось оперативно потушить.
- В Золотоношском районе в результате атаки повреждены четыре жилых дома, хозяйственные постройки, гараж, а также столовая на территории одного из местных предприятий.
Информация еще уточняется, эти данные являются предварительными.
Последствия атаки дронов в Черкасской области: фото Черкасской ОГА
Напомним, Ровенская область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено. Экс-мэр Ровно Александр Третьяк утверждает, что область пережила самую масштабную атаку. По его словам, львиную долю атаки на себя взяло Дубно.