В частности из Волгоградской и Астраханской областей. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрывы в Волгограде и области

Несколько взрывов прогремели над Волгоградом ночью 23 марта. Российские сообщества в социальных сетях писали о работе ПВО по беспилотникам, которые пытались атаковать местный НПЗ.

Взрывы в Кировском районе вместе с характерными звуками пролета БПЛА со стороны Ростовской области. К сожалению, видео с последствиями атаки пока нет – известно только о вспышках в небе.

Также на взрывы жаловались местные жители в городе Калач-на-Дону, расположенном примерно в 60 километрах от Волгограда. Перед этим в телеграмме писали о пролетах дронов над Морозовском (там есть военный аэродром) и Суровикиным.

Взрывы в Астраханской области

Еще несколько взрывов местные услышали в Астраханской области этой же ночью – а именно над городом Ахтубинск. Здесь тоже слышали и дроны, и работу ПВО, а наблюдать пришлось "красные вспышки в небе".

В сети пишут, что БПЛА четко фиксировали в пригороде Ахтубинска. Однако пока информации о разрушениях на каких-то военных объектах нет.

А около 5 утра стало известно, что власти в России ввели "временные ограничения" в аэропортах Саратова и Волгограда.