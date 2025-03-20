Отметим, что этот объект расположен примерно в 1000 километрах от подконтрольной Украине территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что известно о ракете "Длинный Нептун"

Удар по российскому Туапсе привел к пожару, который не могли потушить 3 дня. Такие атаки увеличивают опасность для нефтяной промышленности России, благодаря которой выживает российская экономика.

Отметим, что Украина атакует беспилотниками не только российские НПЗ, но и трубопроводы и насосные станции. Сейчас ей удалось вывести из строя около 10% нефтеперерабатывающих мощностей России.

По сути, Путин тихо подтвердил Трампу, насколько сильно наши глубокие удары наносят ущерб российскому энергетическому сектору. Это наш козырь,

- цитируют в издании народного депутата Украины Романа Лозинского.

Однако крылатые ракеты значительно эффективнее, чем ударные дроны, которые были оружием Украины для дальних ударов по России. По словам старшего аналитика благотворительного фонда "Вернись живым" Николая Белескова, они не смогут изменить ход войны даже, если их будет больше.

Однако, это вовсе не означает, что Украина не должна развивать ракетный потенциал, ведь с помощью ракет и БпЛА она сможет осуществлять комбинированные удары.

В издании отмечают, что "Длинный Нептун" вводит Киев в очень избранный клуб производителей крылатых ракет. Это оружие с дальностью полета более 500 километров несет мощные боеголовки и способно нанести значительный ущерб.

Там добавляют, что "Нептун" изначально был разработан как крылатая ракета класса берег-корабль со 150-килограммовой боеголовкой и дальностью полета до 300 километров. Именно им вскоре после полномасштабного вторжения России Украина атаковала российский Черноморский флот и поразила крейсер "Москва".

Государство работало над тем, чтобы ракета была пригодной для наземных атак и могла лететь как можно дальше. Результатом этого стала разработка "Длинного Нептуна". В последние месяцы его использовали для атак по вражеским целям вблизи границы с Украиной. Отметим, что атака на НПЗ в Туапсе стала самым дальним ударом "Нептуна".

Обратите внимание! Ракета Нептун является дозвуковой крылатой ракетой, разработанной украинской компанией КБ "Луч". Впервые ее презентовали на международной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве в 2015 году, а в 2021 году она поступила на вооружение Военно-морских сил Украины. Ракета весит 870 кг и имеет длину 5,05 метра.

РК-360МЦ "Нептун" / Инфографика NV

Добавим, что Украина продолжает развивать свои технологии не только в производстве ракет, но и дронов. Недавно украинский президент Владимир Зеленский также продемонстрировал украинский турбореактивный беспилотник "Ад" с дальностью полета 700 километров.