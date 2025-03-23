Зокрема з Волгоградської та Астраханської областей. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Волгограді та області

Кілька вибухів пролунали над Волгоградом уночі 23 березня. Російські спільноти у соціальних мережах писали про роботу ППО по безпілотниках, які намагалися атакувати місцевий НПЗ.

Вибухи у Кіровському районі разом із характерними звуками прольоту БпЛА з боку Ростовської області. На жаль, відео з наслідками атаки наразі немає – відомо лише про спалахи в небі.

Також на вибухи скаржилися місцеві жителі у місті Калач-на-Дону, що розташоване приблизно за 60 кілометрів від Волгограда. Перед цим у телеграмі писали про прольоти дронів над Морозовськом (там є військовий аеродром) та Суровікіним.

Вибухи в Астраханській області

Ще декілька вибухів місцеві почули в Астраханській області цієї ж ночі – а саме над місто Ахтубінськ. Тут теж чули і дрони, і роботу ППО, а спостерігати довелося "червоні спалахи у небі".

У мережі пишуть, що БпЛА чітко фіксували у передмісті Ахтубінська. А проте поки що інформації про руйнування на якихось військових об'єктах немає.

А близько 5 ранку стало відомо, що влада у Росії запровадила "тимчасові обмеження" в аеропортах Саратова та Волгограда.