Взрывы слышали на Буковине: туда залетел российский реактивный БПЛА

Ночной покой Черновицкой области оказался под угрозой из-за очередной попытки врага нанести удар с воздуха. Благодаря оперативной и слаженной работе защитников удалось избежать масштабной опасности.

Об этом сообщает Черновицкая ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Что известно о ночной атаке беспилотника на Черновицкую область?

В ночь с 21 на 22 сентября 2026 года, как сообщили Воздушные силы, реактивный БПЛА двигался из Винницкой области в Черновицкую по западному курсу. На Буковине, как и во многих других регионах в это время, действовала воздушная тревога с "желтой" отметкой.

Силы Противовоздушной обороны успешно сбили этот российский беспилотник над территорией Черновицкой области. По словам начальника Черновицкой областной военной администрации Руслана Осипенко, вражеский объект нарушил воздушное пространство региона, однако был своевременно обнаружен и уничтожен. На месте падения его обломков сразу приступили к работе все профильные службы.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Почему враг хочет достать дронами Буковину?

Главной целью российских военных в регионе Черновицкой области, по всей видимости, является Днестровский энергоузел, в состав которого входят Днестровская ГЭС-1 и Днестровская ГАЭС. Этот инфраструктурный комплекс играет критическую роль в балансировании всей объединенной энергосистемы Украины.

Враг систематически пытается вывести нашу генерацию из строя, в частности и на Западе. Например, 7 марта 2026 года Россия нанесла по Днестровской ГЭС удар с помощью 11 беспилотников и 4 крылатых ракет "Калибр".