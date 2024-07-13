ЦАХАЛ ударил по Сектору Газа: вероятно, ликвидировали организатора атаки на Израиль 7 октября

Армия обороны Израиля нанесла удар по Сектору Газа. Он был направлен против командира военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, который был одним из организаторов атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

По данным СМИ Израиля, это произошло в субботу, 13 июля. Отмечается, что удар также был направлен на командующего бригады боевиков Хан Юнис Рафаа Саламе.

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ЦАХАЛ атаковал Сектор Газы

Министерство здравоохранения Газы заявило, что в результате удара погиб по меньшей мере 71 человек, еще 289 человек якобы получили ранения. Однако заметим, что сейчас оно контролируется ХАМАС.

По состоянию на сейчас точно неизвестно, сколько есть жертв среди гражданского населения. Впрочем, по данным ЦАХАЛ, большинство погибших были боевиками ХАМАС. Вероятно, был ликвидирован командир военного крыла ХАМАС Мухаммада Дейфа, а также командующий бригады террористов Хан Юнис Рафаа Саламе.

Что известно о Дейфе и его причастности к атаке 7 октября

Утром 7 октября ХАМАС нанес ракетный удар по Израилю. В течение нескольких часов боевики Сектора Газа выпустили несколько тысяч ракет. В конце концов стало известно, что саму атаку организовал руководитель военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф.

В тот день он опубликовал 10-минутное обращение о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Тогда Дейф призвал "изгнать оккупантов со священной земли", а также обратился к другим арабским странам, чтобы они также присоединились к военным действиям.

По данным спецслужб Израиля, организатором многочисленных терактов, в частности вооруженных нападений на израильских военнослужащих, признан именно Дейф.