"Добрые" дроны атаковали Волгоградскую область России: пылает крупнейший в Европе химзавод
- В результате атаки беспилотников в Череповце Волгоградской области вспыхнула промышленная зона, в частности крупнейший в Европе химзавод "Апатит".
- Губернатор сообщил о 8 прилетах и сбитии десятка дронов, жертв и повреждений критической инфраструктуры не зафиксировано.
Около трех часов ночи 27 марта беспилотники атаковали Череповец Волгоградской области России. Несмотря на работу местного "певео" известно о ярком и точном попадании.
Об этом пишет телеграм-канал Exilenova+ и губернатор Волгоградской области РФ Георгий Филимонов.
Что известно об атаке дронов на Россию?
Местные власти сообщили, что в результате атаки ударных БпЛА вспыхнула "промышленная зона" города Череповец Волгоградской области.
Продолжается атака беспилотников на промышленную зону города Череповец. Работает система ПВО. На месте падения обломков работают представители экстренных служб,
– добавил Филимонов.
Известно, что в Череповцах расположено крупнейшее в Европе предприятие АО "Апатит" (Череповецкий химический кластер группы "ФосАгро"), которое производит фосфорсодержащие удобрения, фосфорную и серную кислоту, а также входит в лидеры в России по объему выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.
Его продукция поставляется на рынки Европы, Азии и Латинской Америки, кроме этого ее используют для изготовления боеприпасов, техники и другого вооружения российской армии.
Около 05:00 утра губернатор сообщил о 8 прилетах в результате дроновой атаки. В то же время, по его словам, местное "певео" сбило над промзоной Череповца еще десяток беспилотников.
Также власти пишут, что якобы повреждений критической инфраструктуры в округе не зафиксировано. Погибших и пострадавших тоже нет.
Масштабы поражения уточняются.
Россияне распространяют в сети видео и фото работы так называемого "певео" и моменты эффектных и точных прилетов. После попаданий в небе появляется яркое зарево от пожара.
К слову, этой же ночью дроны атаковали еще одно важное для российской экономики предприятие – сталелитейный завода "Северсталь". Там, предположительно, пылает одна из печей.
Какие объекты недавно пылали в России?
Ночью 27 марта горели нефтеналивные порты Усть-Луги и Приморска в Ленинградской области России. Известно, что еще раньше они частично приостановили свою работу из-за эффективных и активных атак украинских дронов.
Ночью 26 марта беспилотники добрались до Киришского НПЗ в Ленинградской области России. В результате ударов вспыхнули установки первичной переработки нефти и два резервуара.
В той же Ленинградской области днем ранее горел завод "НОВАТЭК-Усть-Луга" – важный объект российской энергетической инфраструктуры.