Пуск дронов сразу с севера и юга враг осуществил еще около 22:00 18 октября. Незадолго до 07:00 захватчики использовали ракеты. Возле Черкасс раздавались взрывы.

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Последствия атаки на Черкасскую область

По словам главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, и области есть несколько попаданий, а также разрушения из-за падения обломков.

В результате массированного удара по Уманскому району от полученных ранений погибла женщина 1961 года рождения. Ее доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. К сожалению, врачи уже были бессильны.

В Черкасском районе атакован объект критической инфраструктуры. Последствия уточняются.

Кроме того, "Шахед" попал в складское помещение частного предприятия. Пожар уже ликвидировали. Там обнаружили одного травмированного, он от госпитализации отказался.

В частном секторе областного центра обломками БпЛА повреждены окна жилого дома и в здании ДЮСШ.

К слову, в Шостке россияне атаковали подразделение ГСЧС, 5 спасателей ранены. Еще одного погибшего мужчину достали из-под завалов.