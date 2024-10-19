Пуск дронів одразу з півночі і півдня ворог здійснив ще близько 22:00 18 жовтня. Незадовго до 07:00 загарбники використали ракети. Біля Черкас лунали вибухи.

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Наслідки атаки на Черкащину

За словами очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, і області є декілька влучань, а також руйнування через падіння уламків.

Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 року народження. Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі.

У Черкаському районі атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються.

Окрім того, "Шахед" поцілив у складське приміщення приватного підприємства. Пожежу вже ліквідували. Там виявили одного травмованого, він від госпіталізації відмовився.

У приватному секторі обласного центру уламками БпЛА пошкоджено вікна житлового будинку та в будівлі ДЮСШ.

До слова, у Шостці росіяни атакували підрозділ ДСНС, 5 рятувальників поранено. Ще одного загиблого чоловіка дістали з-під завалів.